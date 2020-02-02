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+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama

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+18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama
ÖSYM resmi Twitter hesabında erotik bir hesabın takibe alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabı dün erotik bir hesabı takibe aldı. Gerçekleşen takip sonrası konu sosyal medyada gündem oldu ve kullanıcıların tepkisini çekti.

TAKİP KALDIRILDI

ÖSYM sosyal medyada gelen tepkiler sonrası takibi kaldırarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada kurumun Twitter hesabına 'Yasa dışı müdahalede' bulunulduğunu belirtildi.

 

 

 

"YASA DIŞI MÜDAHALEDE BULUNULDU"

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, "Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Twitter hesabından takip edilen bir hesap, sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Bir Twitter kullanıcısının ortaya çıkardığı olayda, ÖSYM'nin Twitter hesabının +18 içerikler paylaşan bir başka hesabı takibe aldığı görüldü.

GÜNDEME GELİNCE TAKİBİ BIRAKTI

Toplam 8 hesabı takip eden ÖSYM "Ece ile ifşa videoları" isimli bir hesabı takip etti. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesi sonrasında ÖSYM'nin Twitter hesabı, ilgili hesabı takibi bıraktı.

MEDYAFARESİ

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