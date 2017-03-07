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1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!

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1870 parsel FETÖ’den kurtarıldı!
FETÖ’cüler tapuda usulsüz devir yaptığı sırada yakayı ele verdi. Bu şekilde el konulan parsel sayısı 1.870’i buldu. Tapu dairelerinde oluşturulan ‘kırmızı hat’ listeleri örgüt üyelerinin mal kaçırma oyununa engel oldu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ'cülerin usulsüz devir yaparken tapuda ortaya çıkan ve el konulan parsel sayısı 1.870 oldu. Bunların yaklaşık 200'ünün muvazaalı boşanma ile eşlere devredildiği belirlendi. Bugüne kadar FETÖ'ye ait olup da devlet envanterine geçen tapu sayısı ise 6 bini geçti, 60 bin taşınmaz bloke edildi. FETÖ'nün tapudaki mal varlığının değerinin 5-6 milyar lirayı bulduğu ifade ediliyor.

'KIRMIZI HAT' LİSTESİ

Bugüne kadar FETÖ bağlantılı bin 500'e yakın kurum kapatılırken, örgüt üyelerinin taşınmazlarını satmaları da tapu dairelerinde alınan önlemlerle engellendi. Bunda "kırmızı hat" listesinde bulunanların işlemlerinin yapılmaması etkili oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, FETÖ ile mücadele kapsamında tapu müdürlüklerinin emniyet, valilik ve ilgili birimlerden teyit etmek suretiyle tespit edilen kişilere ait taşınmazların tapu işlemlerini durdurduğunu belirtti. Tapu müdürlükleri mahkemelerin tedbir kararları doğrultusunda işlemleri durdurmaya devam ediyor.

ENVANTERİ ÇIKARILDI

Tapu daireleri, bankalardan gelen bilgiler ışığında FETÖ'nün şantaj ve himmetle elde ettiği mal varlıklarının envanteri çıkarıldı. FETÖ'ye ait 6 binin üzerindeki tapu devlet envanterine kaydedildi. FETÖ'ye ait tapulara bakıldığında mal varlıklarında İstanbul, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana'nın başı çektiği belirlendi. Belediyeler tarafından FETÖ ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı kişilere yapılan arsa tahsisleri de iptal edildi.

22 MÜDÜRLÜKTE OHAL İŞLEM SERVİSİ

Bakanlık FETÖ ile mücadele kapsamında 22 adet bölge müdürlüğü ile genel müdürlük merkezinde OHAL işlem servisleri oluşturdu. Bu sistem sayesinde maliye hazinesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen taşınmaz sayıları ile idari ve adli birimlerce bloke edilen taşınmaz sayıları anlık olarak görüntüleniyor.

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