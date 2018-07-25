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SON DAKİKA18 ilde operasyon: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

18 ilde operasyon: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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18 ilde operasyon: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı
2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ bağlantısı ile sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe geçiş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde 25/07/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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