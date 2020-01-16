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17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti

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17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA'daki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
ABD'de 17 yaşındaki bir lise öğrenci, Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu NASA'daki stajının üçüncü gününde yeni bir gezegen keşfetti.

Wolf Cukier adlı öğrencinin uydu fotoğraflarına bakarken dikkatini çeken cismin Dünya'dan 1.300 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen olduğu anlaşıldı.

New York'ta Scarsdale Lisesi öğrencisi olan Wolf, iki aylık stajını tamamladıktan sonra BBC'ye keşfini anlattı.


Geçen yaz tatilinde NASA'nın Goddard Uzay Uçuşu Merkezi'nde staja başladığını belirten Wolf, kendisine Güneş sisteminin dışındaki gezegenleri bulmak için tasarlanan bir teleskop olan TESS uydusundan gelen verilere bakma görevi verildiğini söyledi.

"İki yıldızın yörüngesinde olan bir gezegen arıyordum" diyen Wolf'tan, yıldızların parlaklığındaki değişikliklere bakması istendi. Bunun yıldızların önünden geçen bir gezegenin gölgesi olabileceği söylendi.

'LUKE SKYWALKER'IN GEZEGENİ TATOOINE GİBİ'

Durumu kendisinden sorumlu NASA çalışanına haber verdiğini belirten Wolf, "Yıldızlardan gelen verilere baktık, ışıkta iki ilave kısılmanın olduğunu gördük. Yeni bir gezegen olabilir mi diye baktık" dedi.

Daha sonra diğer birimlerin de dahil olmasıyla yapılan incelemelerde bunun gerçekten bir gezegen olduğu belirlendi. Dünya'dan yaklaşık 6,9 kat daha büyük olan gezegene TOI 1338 b adı verildi.

Yeni bulunan gezegeni, Star Wars filmlerindeki Tatooine gezegeni gibi iki yıldızın yörüngesinde

17 yaşındaki lise öğrencisi, NASAdaki stajının üçüncü gününde gezegen keşfetti
 
 


Gezegen TOI 1338 b

NASA'nın kendisinden isim için öneri istemediğini söyleyen Wolf, "Kardeşim Wolftopia'yı önerdi ama TOI 1338 b yeterli" diye konuştu.

 

TOI 1338 b, Star Wars filminde Luke Skywalker'ın gezegeni Tatooine'inki gibi iki yıldızın yörüngesinde dolanıyor.

Şimdi Star Wars tişörtleri giyen Wolf, "Tatooine'e çok benziyor. En azından yıldızlar gökyüzünde böyle görünüyor. Gezegende günbatımı var" dedi.

Wolf'a göre Tatooine'in aksine bu gezegende yaşamak büyük olasılıkla mümkün değil. Bunun nedeni, gezegenin aşırı derecede sıcak olması ve katı bir yüzeyinin olmaması.

NASA'DA İŞ BULABİLİR Mİ?

Wolf, keşfinin gelecekte NASA'da iş bulmasını kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı sorusunu "Liseyi bitirdikten sonra fizik ve astrofizik okumayı düşünüyorum. NASA'da çalışmak fena olmaz. En azından CV'mde olması iyi olur" diye yanıtladı.

NASA stajından sonra tüm öğrencilerin kendisini tanıdığını söyleyen Wolf, okula her gün indirimden aldığını söylediği NASA montuyla gelip gidiyor.

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