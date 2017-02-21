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17 yaşındaki kızı çıplak arama skandalı!

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17 yaşındaki kızı çıplak arama skandalı!
Ünlü bir kozmetik firmasında yaşanan olay hayrete düşürdü.. Hırsızlık iddiası ile depoya götürülen 17 yaşındaki genç kız kıyafetleri çıkarılarak üzeri arandı. Yaşanan bu olayın ardından genç kızın şikayeti üzerine mağaza müdürüne dava açıldı.

İstanbul Eyüp'te geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç kız Berna C. arkadaşlarıyla alışveriş yapmak için bir AVM'deki ünlü kozmetik firmasına girdi. İddiaya göre genç kızın elinde kendi ruju vardı. Genç kız benzer bir ruja baktığı sırada mağaza görevlisi tarafından fark edildi. Kendisinde de baktığı rujdan olduğunu anlatmaya çalışan Berna C., mağaza görevlisi tarafından hırsızlıkla suçlandı. Durum mağaza müdürüne bildirildi. Müdür Zuhal A. genç kızı takip etmek amacıyla güvenlik görüntülerinin incelenmesini istedi. Berna C., görevli tarafından mağazanın depo bölümüne götürüldü. Bu sırada Zuhal A.'nın talimatıyla genç kızın pantolonu zorla indirilerek bluz ve iç çamaşırı çıkartıldı ve Zuhal A. genç kızın kafasına vurdu.

 
MECBUR KALMIŞ!

Mağdur kız Eyüp Polis Merkezi'ne başvurarak mağaza görevlilerinden şikâyetçi oldu. İhbar üzerine olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Berna C., "Mağazada pantolonum dizlerime kadar indirildi, bluzum ve iç çamaşırım sıyrılarak zorla arama yapıldı. Arama esnasında iki erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onların da sadece arkalarını dönmeleri istendi. Depoda da kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli 'hırsızlık yaptın' diyordu. Kafama vurarak 'hırsız, terbiyesiz' şeklinde hakaret etti" diyerek olayı anlattı. İfadesine başvurulan mağaza müdürü ise 'özel güvenlik hizmetleri kanunu kapsamında üst arama dedektör veya X-ray cihazından geçirilerek yapıldığını bildiği halde gerekli düzen sağlanmadığı için' genç kızı soyduğunu anlattı. Zuhal A., Berna'yı darp etmediğini iddia etti. soruşturma sonunda mağaza müdürü Zuhal A. hakkında 'haksız arama', 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçları kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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