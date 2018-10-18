17 yaşındaki kıza öz babası tecavüz etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta beldesinde yaşanan tecavüz olayı infial oluşturdu.

KKTC Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayla sarsılırken, dün akşam polise yansıyan diğer bir tecavüz iddiası toplumda infial oluşturdu.

Dün akşam Lapta Polis Karakoluna giden K.Y. (17), babası K.Y. ve dayısı A.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığını aktardı.

K.Y'nin ifadeleri üzerine polis, baba K.Y. ile dayı A.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.

KIZINA 2,5 YIL CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BABA TUTUKLANDI

Alayköy beldesinde yaşayan Hüsnü D.'nin, kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde KKTC polisine ihbar yapılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hüsnü D.'yi gözaltına aldı.

Hüsnü D., polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından bu yılın Ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Hüsnü D.'nin ifadesi üzerine devlet hastanesine götürülen kızı, sağlık kontrolünden geçirildi. M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüsnü D., tutuklandı. M.D. ise aileden alınıp, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi.

Öte yandan Hüsnü D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 9 Ekim günü, 'Mükemmel bir hayatım yok belki ama bana sımsıkı sarılan sevgiyle bakan evlatlarım var, yetmez mi' paylaşımında bulunduğu görüldü.