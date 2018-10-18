  • BIST 97.363
  • Altın 219,584
  • Dolar 5,5790
  • Euro 6,4109
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

17 yaşındaki kıza öz babası tecavüz etti!

»
17 yaşındaki kıza öz babası tecavüz etti!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lapta beldesinde yaşanan tecavüz olayı infial oluşturdu.

KKTC Alayköy’de 2 yıldır öz kızına tecavüz eden sapık babayla sarsılırken, dün akşam polise yansıyan diğer bir tecavüz iddiası toplumda infial oluşturdu.

Dün akşam Lapta Polis Karakoluna giden K.Y. (17), babası K.Y. ve dayısı A.Y.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

17 yaşındaki çocuk, dayısının küçük yaştan beri kendisine tecavüz ettiğini, geçen yıldan beridir de babasının taciz ve tecavüze başladığını aktardı.

K.Y'nin ifadeleri üzerine polis, baba K.Y. ile dayı A.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlıların bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.

KIZINA 2,5 YIL CİNSEL İSTİSMARDA BULUNAN BABA TUTUKLANDI

Alayköy beldesinde yaşayan Hüsnü D.'nin, kızı M.D.'ye cinsel istismarda bulunduğu yönünde KKTC polisine ihbar yapılmıştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Hüsnü D.'yi gözaltına aldı. 

Hüsnü D., polis merkezindeki ifadesinde, kızı M.D.'ye 2016'nın Şubat ayından bu yılın Ekim ayına kadar cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. 

Hüsnü D.'nin ifadesi üzerine devlet hastanesine götürülen kızı, sağlık kontrolünden geçirildi. M.D.'nin birçok kez cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hüsnü D., tutuklandı. M.D. ise aileden alınıp, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne teslim edildi. 

Öte yandan Hüsnü D.'nin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 9 Ekim günü, 'Mükemmel bir hayatım yok belki ama bana sımsıkı sarılan sevgiyle bakan evlatlarım var, yetmez mi' paylaşımında bulunduğu görüldü. 

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlber Ortaylı: O olmasa yaşadıklarımızı unutacaktık18 Ekim 2018 Perşembe 10:22
  • Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı!18 Ekim 2018 Perşembe 10:18
  • Ünlü fotoğrafçı Ara Güler hayatını kaybetti18 Ekim 2018 Perşembe 10:14
  • 'İnfazcı' albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı18 Ekim 2018 Perşembe 10:02
  • Ünlü futbolculara FETÖ şoku!17 Ekim 2018 Çarşamba 16:04
  • Suudi Başkonsolos görevden alındı!17 Ekim 2018 Çarşamba 15:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Moldova’ya geldi17 Ekim 2018 Çarşamba 14:38
  • Rahip Brunson'un avukatı mahkemeye başvurdu17 Ekim 2018 Çarşamba 13:08
  • Binası çöken apartman sakinlerinden Arda Turan için suç duyurusu17 Ekim 2018 Çarşamba 10:51
  • Süleyman Soylu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması!17 Ekim 2018 Çarşamba 10:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim