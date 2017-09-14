  • BIST 108.440
  • Altın 147,032
  • Dolar 3,4555
  • Euro 4,1101
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKATendürek'te operasyon: 5 terörist öldürüldü

17 suçtan aranıyordu yakalandı

»
17 suçtan aranıyordu yakalandı
KONYA'da 17 ayrı suçtan aranan yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Nuri Kaya polisin operasyonu sonucu yakalandı. Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri,  8 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan bekçinin parasının gasp edilmesi ve yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yapılan çalışma sonrası şüphelinin daha öncede poliste farklı suçlardan 40 kaydı bulunan Nuri Kaya olduğunu tespit etti. Polis, Kaya'nın gidebileceği adreslere baskın düzenledi. Polisten kaçan Kaya, bu süre içerisinde Çumra İlçesi'nden otomobil hırsızlığı ve merkez Selçuklu İlçesi Sakarya Mahallesi'nde güveni kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlendi. Polis, Kaya'nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu bilgisini alması üzerine eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında Nuri Kaya yakalanarak gözaltına alındı. Kaya'nın, gasp, yağma, hırsızlık, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma gibi 17 farklı suçtan arandığı ve hakkında 15 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Kaya'nın ayrıca babasına ait bir traktörüde babasından izinsiz sattığı ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma , kasten yaralama, oto hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma suçlarından adliyeye sevk edilen Nuri Kaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlülerden büyük ilgi14 Eylül 2017 Perşembe 12:13
  • Çeşme'de 'eşek' turizm14 Eylül 2017 Perşembe 12:09
  • 17 suçtan aranıyordu yakalandı14 Eylül 2017 Perşembe 12:06
  • Dışişleri'nden sert açıklama: Bunun bedeli olur14 Eylül 2017 Perşembe 11:59
  • Sivil öğrencilere askeri hekim yolu açıldı14 Eylül 2017 Perşembe 11:55
  • İstanbul'da dev operasyon başladı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:24
  • Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:17
  • Burcu Başoğlu'nun eşi ifade verdi: Teknedeki kadın karımdı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:11
  • Zonguldak'ta plajda bira içen kadınlara gözaltı13 Eylül 2017 Çarşamba 16:04
  • İstanbul'da dev operasyon başladı13 Eylül 2017 Çarşamba 15:56
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim