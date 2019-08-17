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17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI!

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17 AĞUSTOS DEPREMİ ANILDI!
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 20. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında deprem gününü ve sonrası yaşamış vatandaşların görüşlerini aldı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; oplamda 17 bin, Sakarya’da ise 3 bin insanın enkaz altında kaldığı 7,4 şiddetiyle Türkiye’nin en büyük ikinci depremi olan Marmara Depremi’ni yaşayan Sakaryalılar o günleri ve sonrasında yaşadıklarını anlattılar. Büyükşehir Belediyesi olarak olası bir deprem anında önlemlerimiz almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın güvenliği için her zaman çalışmalarımız devam edecek.
Deprem zamanında kötü günler yaşadığını belirten Metin Dağdeviren, “Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Çok kötü günler yaşadık. Görmediğimiz bilmediğimiz bir afeti yaşadık. Çok büyük kayıplarımız oldu. Yakınlarımızı, komşularımız kaybettik. Maddi ve manevi çok büyük kayıp yaşadık. Allah ne ülkemize ne de şehrimize böyle bir afeti yaşatmasın. Bugünümüze şükredelim. Şehrimiz yeniden ayağa kalktı. Devletimizin desteği ile şehrimizin eskisinden çok daha güzel olduğuna inanıyorum” dedi.
Deprem gecesi büyük bir sessizliğin olduğunu söyleyen müzisyen İrfan Yağar, “17 Ağustos gecesi büyük bir sessizlik vardı. Daha sonra büyük bir patlama sesi duyduk. Kendimi sarsıntının içinde buldum. Diz kapaklarımdan aşağısını hissedemedim. Bağırdım. Şehadet getirmeye başladım. Ortalık aydınlanmaya başladığında kendimizi dışarı attık. Her yer toz duman içerisindeydi. Sonrasında enkaz altında kalan akrabalarıma etmeye çalıştım. Onları enkaz altından çıkardıktan sonra ise şehre baktığımda her yer enkaz altındaydı. O günleri unutmadım. O günlerden bu yana 20 sene geçmesine rağmen o travmayı halen yaşıyoruz” diye konuştu.

 

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