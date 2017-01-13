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16 Terörist Öldürüldü

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16 Terörist Öldürüldü
TSK, Kandil'e düzenlenen operasyonda 11 teröristin; Zap ve Haftanin kamplarına yapılan bombardımanda ise 3 terörist öldürüldüğünü açıkladı.

TSK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada savaş uçaklarının dün Kuzey Irak'ta geniş çağlı operasyonlar gerçekleştirdiği duyuruldu. Açıklamada " Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtında, bölücü terör örgütü mensubu 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İKİ KAMPA BOMBA YAĞDI

Yine Irak 'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Sinath-Haftanin ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtında, üç terörist daha öldürüldü.

ATEŞ AÇAN PYD'LİLER ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada Mardin/Nusaybin'deki Türk askerlerine PKK/PYD kontrolündeki bölgeden ateş açıldığı da bildirilerek "Hudut hattındaki unsurlarımıza yönelik icra edilen ateşe, misli ile mukabele kapsamında karşılık verilmesi sonucu bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

TERÖRİSTLERİN DEPOLARI ELE GEÇİRİLDİ

Diyarbakır ve Van kırsalında devam eden operasyonlarda ise teröristlere ait sığınaklar ele geçirildi. Açıklamada konuyla ilgili şu detaylara yer verildi:

Diyarbakır/Lice'de devam eden operasyonda icra edilen arazi aramasında; 45 kg amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış silindir demir, iki adet mutfak tüpü, 40 adet pil, 350 kg gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Van/Başkale'de güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde; bir adet jeneratör, 10 adet mutfak tüpü, 578 litre mazot, 270 litre benzin, iki adet güneş paneli, 100 metre dağcı ipi, 100 metre kablo, bir adet akü, bir adet güç kaynağı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

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