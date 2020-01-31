16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyun

16 Şubat'ta ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim Ersin Korkut olmuştu. Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da