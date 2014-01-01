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- Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!
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16 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve Başbakanlık makamının kaldırılarak Cumhurbaşkanı'nın icranın başına geçmesini düzenleyen anayasa değişikliğinin halk oylamasına sunulacağı referandumda tercihiniz ne olacak?
VİDEO GALERİ
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- 19:31 - Adriana Lima modelliği bırakıyor!
- 19:06 - Hürriyet'ten geri adım
- 18:50 - Serdar göbek sever
- 18:23 - Türkiye'nin Suriye politikasındaki siyasi stratejisi
- 17:44 - DEAŞ'lı 3 canlı bomba yakalandı! | Son dakika haberleri
- 17:36 - Trump'ın karşısında böyle oturdu, sosyal medyanın diline düştü
- 17:17 - Nazlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmadı
- 17:09 - Ege Üniversitesi rektörü açığa alındı, yerine eski bakan atandı
- 16:57 - Demba Ba sahalara ne zaman dönüyor?
- 16:38 - Galatasaray'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
- 16:28 - Niran Ünsal'dan tepki çeken hareket!
- 16:10 - Dilin kemiği yok!
- 15:50 - Galatasaray'dan flaş Selçuk kararı!
- 15:08 - İkinci el araç piyasasına yeni düzenleme
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