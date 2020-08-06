155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı

Amasya Şeker Fabrikasının 117 dönüm arazisinin 50 milyon TL’ye bir şirkete devri yapılırken, değerinin 155 milyon TL olduğu ortaya çıktı. Amasya Şeker Fabrikası ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi üzerinde siyasi baskının kurulduğu iddialarını ve 105 TL’lik kaybı HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Meclis gündemine taşıdı.

Kooperatif müdürü Samsun’a sürdüldü

Tokat’ta yaklaşık 4 ay önce Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin (PANKOBİRLİK) yönetimi düşürüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Bekler, kooperatifin müdürü olarak çalışmaya devam ettiği için önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan PANKOBİRLİK’in yüzde 24’üne sahip olduğu Amasya Şeker Fabrikasının Genel Kuruluna katılabilecekken, tayini Samsun’a çıkarıldı.

Yalçın Bekler, 2017 yılında yapılan Genel Kurul’da Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiş, fabrikayı bir yıldan fazla yönetmiş, bu dönemde karını açıklayan fabrikanın arazilerinin satışlarına karşı çıkmıştı. Bekler 117 dönüm arazinin 50 milyona bir şirkete devri yapılırken, arazinin değerinin 155 milyon olduğunu ortaya çıkardı.