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1500 kişilik düğün yapan Cemil Yaman'a AKP'de yeni görev

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1500 kişilik düğün yapan Cemil Yaman'a AKP'de yeni görev
Aykırı'da yer alan habere göre, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, salgın yasaklarına uyulmaması nedeniyle tepki çeken düğün sonrasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

 

1500 kişilik düğün yapan Cemil Yaman'a AKP'de yeni görev
 

Kovid-19 salgınının etkileri devam ederken oğluna yaptığı bin 500 kişilik 'nikâh töreni' nedeniyle eleştirilen AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, bu kez de yeni bir görevlendirme ile gündemde.

Aykırı'da yer alan habere göre, AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, salgın yasaklarına uyulmaması nedeniyle tepki çeken düğün sonrasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Mehmet Özhaseki'nin yardımcısı olarak görev yapacak olan Yaman, AKP'li belediyelerle genel merkez arasında kurulacak koordinasyon, aday belirleme ve başkan adaylarını genel başkana sunma süreçlerinde aktif rol oynayacak

İçişleri Bakanlığı'nın nikahlara getirdiği kısıtlamaların hemen ertesinde yapılan Rümeysa Telli-Hüseyin Yaman çiftinin nikahında birçok kural hiçe sayılmıştı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre bir saatten fazla sürmemesi gereken organizasyonda süre kısıtlamasına uyulmamıştı. Yine yasak olmasına rağmen misafirlere yemek ikram edilirken, oturma düzeninde gerekli mesafeyi korumayanlar göze çarpmıştı.

Sosyal mesafeye uyulmayan nikâhla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başta olmak üzere yetkililer "sessiz kalmaları" nedeniyle eleştirilmişti.

Kendini "Biz Ağrılıyız" diye savunmuştu
Vali, Emniyet Müdürü, Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve STK temsilerinin katıldığı düğüne tepkiler büyümüş, açıklama yapan AKP'li Cemil Yaman kendisini şu sözlerle savunmuştu:

"Biz Ağrılıylız, yemek vermeden gönderdi derler!"

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