15 yaşındaki kızın Adnan Oktar'la ilgili korkunç itirafı!

Örgüt üyelerini kullanarak yaşı küçük kızlara tuzaklar kuran Adnan Oktar sorgulanmaya başlandı. 13 yaşındayken Adnan Oktar tarafından tacize uğrayan, bugün 15 yaşında olan Serra M. İsviçre’den gelerek, Oktar’ın villasında yaşadıklarını polise anlattı.

Gazeteci Nedim Şener, son yazısında Oktar'ın tuzağından kurtulan kız çocuğunun hikayesini yazdı. Adnan Hoca grubuna yapılan operasyonu duyunca İsviçre'den uçağa atlayıp İstanbul'a gelen kız çocuğu, annesinin tezgahıyla düştüğü tuzağı ve 'kedicik' olmaktan nasıl kurtulduğunu Çocuk Şube'de anlattı.

9 YAŞINDAKİ KIZININ BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞMIŞ

İşte Nedim Şener'in bugünkü yazısı:

"S.'nin annesi ile babası o 2 yaşındayken boşanmış. Annesi D., 9 yaşındayken kızı adına Facebook'ta hesap açmış ve Adnan Oktar'ın müritlerini arkadaş olarak eklemiş. Kızının dekolte giysili, bikinili fotoğraflarını paylaşmış. S., 10 yaşındayken Adnan Oktar aileyi İstanbul'a davet etmiş, "Gözdem" dediği S.'yi defalarca taciz etmiş.

ANNESİNDEN DAYAK YEMİŞ

Anne, Adnan Oktar ile görüşmek istemeyen kızını pek çok kez dövmüş. Oktar da İsviçre'ye dönen S.'nin peşine müritlerini göndermiş. S., İsviçre'de devlet korumasına alınınca kurtulmuş. Adnan Oktar'a yapılan operasyonu duyunca İstanbul'a gelip şikayetçi olan küçük kız, ifadesinde annesi için şöyle dedi: "Ondan şikayetçi değilim. Çünkü ne de olsa annem."

ADNAN OKTAR'IN 'GÖZDE'Sİ

Adnan Oktar'ın herkesten uzak tutuğu, kamuoyunun hiç bilmediği "gözdesi" 2003 yılı Şubat doğumlu bir kız çocuğu. Şu anda 15 yaşında, geldiği Avrupa ülkesinde üst lise öğrencisi. Adnan Oktar grubuyla ilk teması, daha önce bu örgütle ilişkisi olan annesi D. yüzünden olmuş.

"ADNAN OKTAR NE İSTİYORSA YAPACAKSIN, BACAK BACAK ÜSTÜNE ATACAKSIN"

Adnan Oktar'ı ve grubu tanıyan anne D., kızı S. adına 8-9 yaşında iken Facebook hesabı açmış. Anne D., hesaba Adnan Oktar grubundan isimleri eklemiş, küçük kızının makyajlı, spor yaparken, dekolteli, bikinili fotoğraflarını koymuş. Grubu tanıdığı için beklediği davet 2013 yılında, yani S. henüz 10 yaşındayken gelmiş. Adnan Oktar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmişler.

Sabaha karşı 03.00'te gelen telefonla anne D., 10 yaşındaki kızını yataktan kaldırıp, dekolte elbise giydirip, ağır bir makyajla Adnan Oktar'ın bulunduğu A9 televizyonu stüdyosuna götürmüş. Gitmeden önce de, "Adnan Oktar ne istiyorsa yapacaksın, dik oturacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın" gibi talimatlar vermiş.

10 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ

Adnan Oktar karşısında henüz ergen bile olmamış 10 yaşındaki kız çocuğunu sözle ve eliyle taciz ederken annesi olacak kişi de tüm bunlara şahitlik ediyormuş. Bugün 15 yaşında olan kız çocuğu S.'nin 10 yaşında iken yaşadıklarını anlattığı satırları okurken, erkekliğinizden utanıyorsunuz. Mideniz bulanıyor.

KIZ ÇOCUĞUNUN PEŞİNİ BIRAKMADI

Adnan Oktar, bir süre sonra annesi D. ile yaşadıkları Avrupa ülkesine dönen S.'nin peşini bırakmaz. Adamlarını yaşadığı yere kadar gönderir. Ona "gözdesi" olduğunu söyler. Adnan Oktar 13.5 yaşına geldiğinde S.'nin artık Türkiye'de evinde kalmasını ister.

Utanmaz annesi de kabul eder. Böylece kendisi de o evde kalabilecektir. Küçük kız çocuğu S., Adnan Oktar'ın evinde kalmak istemediğini söylediğinde annesi D. tarafından dövülür. S. tekrar Adnan Oktar'ın karşısına oturtulur, burada yazamayacağım şekilde sözle ve elle taciz edilir. S., 13 Temmuz 2018 günü İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifadesine, kendisine Adnan Oktar'ın giydirdiği elbiseyle çekilmiş fotoğrafları da eklemiş.

KENDİSİNİ PAZARLAYAN ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

15 yaşındaki S. ifadesini şöyle bitirmiş; "Adnan Oktar isimli şahıstan bana cinsel tacizde bulunduğu, beni zorla yanına getirttiği için davacı ve şikayetçiyim. Beni Adnan Oktar'a pazarlayan öz annem D.'den davacı ve şikayetçi değilim çünkü ne de olsa o annem benim…"