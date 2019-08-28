  • BIST 95.625
  • Altın 287,999
  • Dolar 5,8088
  • Euro 6,4464
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKIRAN-2 OPERASYONU BAŞLATILDI!

15 TEMMUZ'UN MAVİ BAVULUNDAN, ERDOĞAN'A SUİKAST!

»
15 TEMMUZ'UN MAVİ BAVULUNDAN, ERDOĞAN'A SUİKAST!
15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi.

MedyaRadar.com'un haberine göre; 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi.
Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, Sözcü'ye yönelik kumpası da yakından ilgilendiren önemli belgeler girdi. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin merkez üssü Akıncı'da ‘Ground Activa' marka mavi renkli bir bavul bulundu. 143. Filo 240 no'lu odadaki bavulun içinden Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı amblemli yer haritaları, Roketsan'a ait belgeler, banka dekontları, SIM kartlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan subay isim listeleri ile yüzlerce evrak çıktı.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İREM DERİCİ'DEN SAPIĞININ HABER YAPILMASINA İSYAN!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
  • İBB'DE,175 KİŞİ KISA MESAJLA İŞTEN ÇIKARILDI!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:41
  • TSK'YA 6 YENİ ATAMA!28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:34
  • İMAMOĞLU'NUN VAKIF HAMLESİNDEN KİMLER RAHATSIZ?28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:16
  • İSTANBUL'DA OKUL SERVİSLERİNE ZAM!27 Ağustos 2019 Salı 17:32
  • KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A İSTANBUL YANITI!27 Ağustos 2019 Salı 16:43
  • HDP'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI!27 Ağustos 2019 Salı 16:34
  • KAZA NEDENİYLE AVRASYA TÜNELİ ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI!27 Ağustos 2019 Salı 16:31
  • AHMET DAVYTOĞLU, TV5 KATILIYOR!27 Ağustos 2019 Salı 16:17
  • ROONEY, ESMER GÜZELLERLE YAKALANDI!27 Ağustos 2019 Salı 16:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim