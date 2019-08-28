15 TEMMUZ'UN MAVİ BAVULUNDAN, ERDOĞAN'A SUİKAST!

15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi.

MedyaRadar.com'un haberine göre; 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan bavulda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otel ile bazı kamu binalarına ait çok sayıda harita ve belge ele geçirildi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına, Sözcü'ye yönelik kumpası da yakından ilgilendiren önemli belgeler girdi. 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin merkez üssü Akıncı'da ‘Ground Activa' marka mavi renkli bir bavul bulundu. 143. Filo 240 no'lu odadaki bavulun içinden Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı amblemli yer haritaları, Roketsan'a ait belgeler, banka dekontları, SIM kartlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan subay isim listeleri ile yüzlerce evrak çıktı.