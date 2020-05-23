15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Denetim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından polis ekiplerinin başlattığı denetimler devam ediyor. Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametinde yapılıyor. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere idari para cezası işlemi uygulanıyor.