15 Nisan Hassas Tarih

Türkiye'deki ilk Corona Virüs vakasının tespit edilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu ilk kez toplandı.

Toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katıldı. Saat 13:30'da başlayan toplantı saat 17:00 sıralarında bitti, üç Bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı Koca, ''Salgının Avrupa'daki durumu bizi dün akşamki tabloyla karşı karşıya bırakmakla büyük ihtimalle yetinmeyecektir, risk ciddidir'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise ''15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da yer aldı.

Kritik toplantının ardından üç bakan ortak basın toplantısı yaptı.

İşte flaş açıklamalar:

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Konuşmamın başlangıcında söyleyeceklerim siz basın mensuplarına yönelik olacaktır. Bu sürecin önemli bir adımıdır. Bildiğiniz gibi ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Fakat küresel bir nitelik kazanan Corona Virüs olayında 90 – 91 günlük süreç boyunca sergilediğimiz şeffaflığın bize yüklediği bir ödevdi.

Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır.

Tekrarladığım bir söz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olacağına inandığımı söylemek istiyorum.

Bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantımızın ve aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa’nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugünkü toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın bir ön iznine tabii olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz.

Bunun dışında fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili bir takım yaklaşımlar oldu. Sayın Bakanım detaylı bilgi vermiş olur.

Turizm Bakanlığımız da kültür ve sanat organizasyonlarının bundan sonraki durumlarıyla ilgili yaklaşımı oldu. Sezon açılışı yapılmamış otellerle ilgili yaklaşım sergilendi.

BiR VEYA BİR KAÇ VAKA SALGIN DEĞİLDİR

Altını çizmek istediğim birkaç konu var. Dün bir pozitif vakayla karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı yeni bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirlerse basittir. Corona Virüs tedbirlerimizden daha güçlü değildir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

15 Nisan turizm açısından hassas bir tarih. Mümkünse turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi daha mantıklı geliyor. Geçen seneye kıyaslandığında, daha az turistin gelmesini sağlamak çok daha sağlıklı bir çözüm olacağına karar verdik. Dün sektör temsilcileriyle bir toplantı yaptım. Maliye ve Hazine Bakanımızla da bir toplantı yaptım. Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız. Kültürel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek… Yarın netleştireceğiz.

SORULAR

BAKAN KOCA: Kolonyayı 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla Bilim Kurulumuz da tavsiye ediyor.

Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum.

TURİZM BAKANI ERSOY: Açılmamış otellerin, sezon başını nisan sonu olması gerektiğini söyledik. Önemli olan Mart – Nisan’da sayı yakalamak değil. Virüs riskinin azalmasından sonra rakamlar çok önemli. Özellikle zincir oteller, bir tanesini iki tanesini açacak. Biz aslında nisan sonuna ertelemiş olacağız.

KORONA VİRÜSLÜ HASTA NE ANLATTI?

SAĞLIK BAKANI KOCA: Dediğim detaya girdiniz. Burada 26 kişilik bilim kurulu var. bir hastaya nasıl yaklaşılması gerektiğini iyi bildiğimizi düşünüyorum. Hassasiyetle yaklaşıldığını, detay bilgilerin de kişisel mahremiyet noktasında verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Bütün sorularınız daha çok kişiye odaklı. Ben diyorum ki yurt dışı temaslı, genel durumu iyi. Temaslı kişilerle durumunun tespiti dahil olmak üzere alınması gereken neyse bu tedbirler alınıyor. Daha öte bilginin de doğru olmadığı kanaatindeyim.

OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

SAĞLIK BAKANI KOCA: Okulların tatil edilmesi konusu bugün gündemimizde olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Şu an bir şey söylemem doğru olmaz. Burada salgının seyri de belirler. Bir gelişme olursa zaten sizinle paylaşırız.

Hasta olan kişinin maskeli olması gerektiği, hasta olmayan kişinin maske takmasının gerekmediği; yurt dışından gelenlerin 14 gün izole olması gerektiğini önemsiyoruz. Onun dışında maske önermiyoruz.

Risk somut ama çözümünde basit olduğunu söylüyorum. Vatandaşımızın mümkün mertebe yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmaması… Sadece Avrupa demiyorum artık görülmeyen ülke kalmadı. Yurt dışında olan vatandaşımızın da mümkün mertebe evinde odasından çıkmaması, evini uygun bir şekilde havalandırması, dışarı çıkacaksa maskesini kullanması, Türkiye’ye gelmek için de sınırları kapıları zorlamaması….

Evden çıkmadan kendilerini izole etmelerinin yeterli olacağını ifade etmek istiyorum. Şu dönemde yurt dışından gelen kişilerin de; evden 14 gün boyunca kendilerini izole etmelerini istiyoruz. 14 gün boyunca dışarı çıkmamalarını, zorunlu çıkma durumunda maske kullanmalarını, odalarını havalandırmalarını söylüyoruz.

Aslında kışın bu enfeksiyonun yoğunluğu kapalı ortamlarda yakın birlikteliklerin fazla olması bunu artıran unsur. Yazın virüsün etkisine önlemi olabilir. Ama kışın nedeni, kapalı ortamlarda bir arada bulunmaktan kaynaklanıyor. Çin, İran, İtalya, Avrupa buralar odak olmaya başladı. Yeniden bir çıkış trendi oldu. O nedenle bu enfeksiyonun önümüzdeki 2 aylık süreci son derece önemli. Bu dönemde panik asla oluşturmadan yapacağımız, alacağımız kararları daha çok ertelemeye yönelik 1 – 1,5 ay sonrasına ötelemeye dönük olacağını, bu durumun geçici olacağını ancak bunun olması için de salgının yaygınlığını önlemek gerekiyor. Kuralları mutlaka uygulayarak bu süreci vatandaşımızla birlikte yöneterek götürelim istiyoruz.

Son dönemde yanaşamayan gemiler oldu. Bir dinamik süreçteyiz, her gün yeni kararlar devreye girebilir. Lütfen birlikte bu süreci iyi götürmeliyiz. Vatandaşımızı iyi bilgilendirmeliyiz. Kaygıları gideren yaklaşım içinde olmalıyız.

TURİZM BAKANI ERSOY: Ağır vakaların yaşandığı cruise gemileri ilk hazırlıksız yakalananlardı. Şimdi sağlık protokolünü uygulamaya başladılar. Ama bizim için öncelikli olan geminin protokolü ve kendisi değil, yolcu profili bizi ilgilendiriyor.

SAĞLIK BAKANI KOCA: İtalya’nın önemli olduğu dönemde Kuşadası’na gelen bir gemiyi yanaştırmadık. Dinamik olduğumuzu, kararlı davranmış olduğumuzu bilmiş olun.

Cumhurbaşkanımız bu süreci ilk andan itibaren yakından takip ettiler. Bilim Kurulumuzun da önerilerinin hayata geçirilmesi noktasında talimatları oldu. Neredeyse her gün iki üç defa bu bilgi akışının olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle bu sürecin, 90 gün sonra vakanın görülmesi, Çin ile ilgili sorun yaşamayışımız, İran ile ilişkimizin ne kadar olduğunu biliyoruz, haftada 50 -55 bin kişinin giriş çıkış yaptığı bir ülkeyle 16 gün zaman geçti enfeksiyonu görmedik. Kararları hızlı almak gerekiyordu, sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki hassasiyeti etkili oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Elazığ da dahil olmak üzere, bu süreçte özellikle kararların hızlı alınmasında oluşturduğu sonuç ve başarının bu olduğuna inanıyorum ben.