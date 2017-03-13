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15 milyar dolarlık anlaşma..

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15 milyar dolarlık anlaşma..
Geçtiğimiz yıllar boyunca, her fırsatta, her konferansta akıllı otomobillerin geleceğin en önemli bilişim platformu olacağının altını defalarca çizen Intel, otonom sürüş teknolojisi konusunda en önemli ürün ve hizmetleri sağlayan Mobileye şirketini satın

Toplam 15 milyar dolarlık bir alışveriş olacak satın alma işleminin ardından ABD'li Intel, otonom otomobil teknolojisinin en büyük oyuncusu haline gelecek. Şirket böylece 80’li ve 90’lı yıllarda PC pazarına sağladığı işlemcilerle dünya deviyken, mobil devrimi kaçırarak yaptığı hatayı tekrarlamamayı ve otonom otomobil devriminde en baştan önlem alarak piyasadaki en güçlü oyuncu olmayı hedefliyor.

SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ SAĞLIYOR

İsrailli Mobileye, Tesla’dan Google’a, Volkswagen veya Mercedes’ten Toyota’ya kadar çok sayıda otomobil ve teknoloji şirketine, otonom sürüş teknolojileri sağlıyor. Yüzbinlerce Tesla otomobili kadar, piyasada halihazırda test edilen otonom otomobillerin büyük çoğunluğu da Mobileye’ın otonom sürüş sensörleriyle hareket edebiliyor.

Dolayısıyla, üzerine lisanslanmış bu teknolojilerle Mobileye’ın Intel’e geçmesi, artık otonom sürüş teknolojisine sahip otomobil üretmek isteyen her firmanın Intel’in kapısını çalacağı anlamına geliyor.

BORSA DEĞERİ 10.5 MİLYAR DOLAR

Mobileye’ın şu anda borsadaki değeri 10.5 milyar dolar. Intel’in ise şirketi satın almak konusundaki tutkusunun, Mobileye’a değerinden yaklaşık yüzde 50 daha fazla bedel ödediğini gösteriyor. İsrailli Mobileye, otonom araçlar için önem taşıyan otomobil sensörleri üretiminde söz sahibi bulunuyor

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