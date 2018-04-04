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15 İlde 'Ofsayt' Opersyonu!

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15 İlde 'Ofsayt' Opersyonu!
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Kocaeli merkezli 15 ilde yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen 'Ofsayt' isimli operasyonda, 67 kişi gözaltına alındı.

Yurt dışı uzantılı siteden çetenin aylık cirosunun 5 milyon lira olduğu belirlenirken, 109 milyon lira değerindeki fabrika, gece kulübü, ev, arsa ve şirkete de el koyuldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Samsun, Denizli, Ordu, Bursa, Malatya ve Aydın'da yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 90 şüpheliye yönelik 23- 28 Mart günlerinde 'Ofsayt' isimli eş zamanlı operasyon yapıldı. Yurt dışı uzantılı site aracılığıyla yasa dışı bahis sistemini kurup, yönettikleri belirlenen 67 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ruhsatsız 3 tabanca, 1 kurusıkı, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyal ile dokümanlar ele geçirildi. 

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatarak, elde ettiği belirlenen, Adana'daki akaryakıt istasyonu ve restorana, İzmir'deki 3 ambalaj fabrikası ile gayrimenkul firmasına, İstanbul'daki inşaat şirketi ve maden şirketine, Aydın, Muğla ve Eskişehir'deki gece kulüplerine, yaklaşık 4 milyon 810 bin TL değerindeki 54 araca ile 34 milyon 45 bin TL değerindeki ev, tarla ve arsa olmak üzere toplam 109 milyon 555 bin TL'lik mala el koyuldu.

6 ay sürdürülen takip sonucu yasa dışı bahis sitesi ile çetenin aylık cirosunun 5 milyon TL olduğu belirlenirken, operasyonun yapıldığı illerde bayiler bulunduğu tespit edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan 2'si örgüt lideri 67 kişinin sorgusuna devam edildiği, 23 kişinin ise arandığı belirtildi. Ayrıca yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen kişilere toplam 5 milyon TL idari para cezasının kesileceği bildirildi. 

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