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15 Dakikada Sonuç Alınacak

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15 Dakikada Sonuç Alınacak
Sağlık Bakanlığı, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındığını duyurdu.

 Yeni Corona Virüsü tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.
Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni Corona Virüsü salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırıldı.

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