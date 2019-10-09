1453’TEN BUGÜNE İSTANBUL EĞLENCESİ: PERA MÜZİKALİ

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı yeni oyunu “Pera Müzikali”, 3 Kasım Pazar günü seyircisiyle buluşuyor.

Barış Dinçel imzalı dekoruyla “Pera Müzikali”, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyor. Oyunun başrollerinde Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar bulunuyor.

Müjdat Gezen yeni oyunu “Pera Müzikali”, Avrupa Yakası'nın geçmişten günümüze eğlence hayatını tiyatro sahnesine taşıyor. Gezen'in yazıp yönettiği, başrollerini Cüneyt Arkın, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar gibi usta isimlerle paylaştığı “Pera Müzikali”, 3 Kasım Pazar günü saat 15.00'te TİM Show Center'da perdelerini açmaya hazırlanıyor. Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır'ın babasıyla birlikte rol aldığı müzikalde, Levent Kırca ile Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca da sahne alacak. Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer, Nejat Uygur gibi ünlü isimlerle birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da “Pera Müzikali”nde seyirci karşısına çıkacak.

“Pera Müzikali”nde Melihat Gülses, Melike Demirağ, Ayben Erman, Sevcan Orhan, Yener Çevik ve Pelin Alptekin ise konuk ses sanatçıları olarak yer alacaklar. Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi milli güreşçi Okay Köksal'ın bir Türk güreşçisi rolünde seyirci karşısına çıkacağı müzikalde; Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almış olan 2017 yılı Survivor yarışması şampiyonu Ogeday Girişken de rol alacak.

Dekor tasarımına Barış Dinçel'in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın'ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab'da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı “Pera Müzikali”nin koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanıyor. Ünlü makyaj ustası Corci'nin yanı sıra Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 110 kişilik bir kadro görev alacak.

TİM Show Center'da 3, 17 ve 24 Kasım 2019 Pazar günleri saat 15.00'te sahnelenecek olan “Pera Müzikali”nin biletleri, Biletix'ten ve gişeden temin edilebilir.