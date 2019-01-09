14 Konsolos'a tehdit paketi

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan en az 14 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi.

Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, İspanya ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi. Avustralya polisi şüpheli paket ihbarı sebebiyle olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

Melbourne kenti genelinde 18 şüpheli paket ihbarı yapıldı.Avustralya federal polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluklara gönderilen paketlerin incelendiği ifade edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.İlk belirlemelere göre şüpheli paketlerin içerisinde asbest maddesi olabileceği söylendi.

TÜRK KONSOLOSLUĞU'NA DA GÖNDERİLDİ

Avustralya basını şüpheli paketlerden birinin de Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu'na gönderildiğini duyurdu. Paketin içerisinde beyaz renkli tehlikeli bir madde olabileceğinden şüpheleniliyor.

İLK AÇIKLAMA ABD'DEN GELDİ

ABD Konsolosluğu sözcüsü, "Paketi standart prosedürlerimize uygun olarak, olayı araştıran yerel yetkililerle yakın işbirliği içerisinde ele aldık." açıklamasını yaptı.