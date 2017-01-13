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14 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 20 Tutuklama!

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14 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda 20 Tutuklama!
Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili 20 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 4 asker ve patlatılan otobüsün sürücüsü Hamit Eroğlu da var.

İstanbul cuma sabahına 'buz' sürpriziyle uyandı. İstanbul'da ara sokaklar buzlandı, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar özellikle ara sokaklarda ve yokuş olan yollarda ilerleyemedi. Birçok yolda kayan araçlar nedeniyle yollar kilitlendi. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

ÖNLEM İÇİN YOLLARA KÜL VE SICAK SU

Soğuk hava yolları buz pistine çevirince, vatandaşlar kendince önlem almaya çalıştı, buzlanan yollara kül ve sıcak su döktü.

"5 GÜNDÜR BELEDİYE EKİPLERİNİ GÖREMİYORUZ"

Esnaf olduğunu söyleyen Kemal Demir belediye ekiplerinin yeterince çalışma yapmadığını belirterek,"Yola kül döküyoruz. Araçların kaymaması nedeniyle belediye 5 gün önce tuzlama yaptı, ancak 5 gündür belediye ekiplerini göremiyoruz" dedi.

Yolda ilerlemekte güçlük çeken bir vatandaş ise, "Bayagı zorlanıyoruz arabalarda zorlanıyor belediyeler tuzlama çalışması yapıyor ama sanırım burayı hesaplayamamışlar az kalsın düşüyorduk. BU tür sorunu yaşıyan çok insan var" dedi.

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