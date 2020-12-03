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13 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi

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13 hakim ve savcı, meslekten ihraç edildi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle,13 hakim ve savcı meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütleriyle veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum ya da gruplarla üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı mensuplarının meslekten çıkarılmasının, demokratik toplumun temel değerlerinden biri olan yargının güvenilirliği ve saygınlığının sağlanması bakımından ayrı bir önem taşıdığı ifade edildi.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER

Bu kapsamda, 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, FETÖ/PDY ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görülen 13 hakim ve Cumhuriyet Savcısının meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verildi.

Bunun üzerine 13 hakim ve savcının ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği kaydedildi.

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