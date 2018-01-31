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120 Hane Boşaltıldı!

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120 Hane Boşaltıldı!
Bursa’nın Mollaarap Mahallesi’nde binalarda ve asfaltta oluşan dev çatlaklar, günün aydınlanmasıyla iyice gözler önüne serildi.

Uludağ’ın eteklerindeki Mollaarap Mahallesi’nde geçen ay bir inşaata başlandı. Bu çalışmalar sırasında, mahallelinin iddiasına göre, yavaş yavaş çatlaklar oluşmaya başladı. Aradan geçen zaman diliminde çatlaklar büyüdü. Bunun üzerine valilik bölgedeki evlerin tahliyesine karar verdi.

Mahallede korkunç görüntü... Gün ağarınca ortaya çıktı

Bölgede hasar gören yaklaşık 80 binada oturan vatandaşlar can güvenlikleri sebebiyle tahliye edildi. Ayrıca inşaatın ilerlemesi durdurularak mühürlendi. Evlerinden çıkan vatandaşlar geceyi akrabalarının evinde ve valilik tarafından hazırlanan misafirhanelerde geçirdi. Bazı vatandaşlar ise, günün aydınlanmasıyla birlikte evde bulunan eşyalarını almak için mahalleye geldi.

Mahallede korkunç görüntü... Gün ağarınca ortaya çıktı

Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, BURSAGAZ ve BUSKİ ekipleri çalışmalar yaptı. Günün aydınlanmasıyla birlikte mahalledeki asfalt ve evlerdeki çatlaklar daha çok belli olmaya başladı. Bazı evlerde büyük çapta hasar oluştu. Asfaltın da kaydığı mahallede vatandaşlar isyan etti.

Mahallede korkunç görüntü... Gün ağarınca ortaya çıktı

Evlerinde durmaktan korktuklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Akşam yakınlarımızın yanında kalıyoruz. Bu çatlaklar inşaat başladıktan sonra oldu. Buradan dere yatağının geçtiğini iddia ediyorlar. Daha önce böyle bir şey yoktu. İnşaat başladıktan sonra yavaş yavaş çatlaklar büyüdü. Şimdi bu hale geldi. Yan tarafta Sular Vadisi yapılıyor. Orası da böyle bir yere yapılıyor. Sular Vadisi yapılmadan önce oraya demir kazıklar çakılıp, tedbirler alındı. Ama burada tedbirler alınmadı” diye konuştu.

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