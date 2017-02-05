  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

12 yaşındaki kızları...

»
12 yaşındaki kızları...
İZMİR'in Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'daki erkeklerin, kız çocuklarını kaçırarak evlenme geleneği uzun süredir devam ediyor.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın (33) verdiği bilgiye göre iki köyde her yıl yaşları 12-21 arasında değişen ortalama 20 kız kaçırılıyor. Kaçırılan kızların ailelerine, kızların yaşına göre 'sus payı' ödeniyor.
Hürriyet'in özel haberine göre, mağdur kızların çoğu 14 yaşında. Uzun süredir sesini çıkarmayan aileler, kaçırılan 14 yaşındaki Şerife'nin kurtulması ve Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın mücadelesiyle umut buldu. Bu korkunç törenin kökünü kazımak için kollar sıvandı.
YAŞINA GÖRE PARA ÖDENİYOR
Kaçırılan kız çocuklarının ailelerine 'sus payı' ödeniyor. Kızın yaşı ne kadar küçükse, erkek tarafının aileye verdiği 'sus payı' da o kadar artırıyor. Bu korkunç 'piyasada' ödenen fiyatlar şu şekilde:
12 yaş: 40 bin TL, 13 yaş: 30 bin TL, 14 yaş: 25 bin TL, 15 yaş: 20 bin TL.
Reşit olmayan kızlar, 17'sine gelip evlilik resmileştirilinceye kadar iki-üç çocuk annesi oluyor. Kız kaçırmalar daima cuma günleri yapılıyor. Bunun nedeni, resmi makamların hafta sonu tatili nedeniyle hiçbir işlem yapmayacağı inancı. Bu iki günde izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar.
İKİ AİLE SESİNİ ÇIKARDI
Her iki köydeki bu 'kadim geleneği' Türkiye'nin gündemine getiren iki ailenin bu duruma isyanı, çocuklarını aramaktaki ısrarları oldu. İki aile, kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. İzmir ve Ankara'yı da harekete geçirdiler. Kaçırıldıktan 85 gün sonra operasyonla kurtarılan Sırımlılı Şerife Avşar (15) ve ailesi ile 50 gündür bulunamayan Olgunlarlı Ebru Sakal'ın (14) annesi yaşadığı kâbusu Hürriyet'e anlattı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Emniyet yetkilileri de konu hakkında bilgi verdi.
'BENİ AHIRA SAKLADILAR'
Kaçırılışının 85'inci gününde Kiraz Emniyeti'nin özel ekibi onu bulmadan 2 gün önce, 25 Ocak'ta 15 yaşına giren Şerife, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Geçen yıl Kiraz Haliller Ortaokulu 8'inci sınıfı bitirdim. 7 Kasım gecesi tuvalete gitmek için dışarı çıktım. Sütkardeşimle karşılaştım, evine çağırdı. Olgunlar Köyü'nden Necati Gedik (18) oradaydı. Yanında başka erkek daha vardı. İkisi koluma girip beni bir buçuk saat yürüttüler. Olgunlar Köyü'nde iki buçuk ay kaldım. Kapı hep kilitliydi. İki kez kaçtım, yakaladılar. Jandarma baskınlarında beni ahıra sakladılar. Bilmediğim evlere götürdüler. Beni kaçırdıklarını bütün köy biliyordu. Kaçmaya çalışırken gördüler. Ama jandarma geldiğinde söylemediler. Devletten yana değil, kaçırandan yana oluyorlar. Çünkü kendileri de öyle evleniyorlar. Babası Hüseyin Gedik, 'Seni bundan sonra kim alır' diyerek korkuttu. Hepsinden şikâyetçiyim. Hapislerde çürüsünler."

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12 yaşındaki kızları...05 Şubat 2017 Pazar 13:47
  • Yaktığı arabayı İstanbul'da gezdirdi!03 Şubat 2017 Cuma 16:53
  • Fetö rahat durmadı03 Şubat 2017 Cuma 16:34
  • İran'dan ABD'ye yanıt geldi!03 Şubat 2017 Cuma 16:32
  • Reina saldırganının eşi hakkında flaş karar03 Şubat 2017 Cuma 16:29
  • Erdoğan'dan Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'a ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 16:05
  • Trump ilan etti! İki ülkeye birden savaş mesajı03 Şubat 2017 Cuma 15:14
  • MARMARA’DA GECE YARISI KORKUTAN DEPREM!..03 Şubat 2017 Cuma 14:27
  • Otomotivde 66 ayın en yüksek ihracat artışı!03 Şubat 2017 Cuma 12:48
  • SGK, 3.imzayı Garanti Bankası ile attı!03 Şubat 2017 Cuma 12:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim