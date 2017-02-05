12 yaşındaki kızları...

İZMİR'in Kiraz ilçesinin iki dağ köyü Sırımlı ve Olgunlar'daki erkeklerin, kız çocuklarını kaçırarak evlenme geleneği uzun süredir devam ediyor.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın (33) verdiği bilgiye göre iki köyde her yıl yaşları 12-21 arasında değişen ortalama 20 kız kaçırılıyor. Kaçırılan kızların ailelerine, kızların yaşına göre 'sus payı' ödeniyor.

Hürriyet'in özel haberine göre, mağdur kızların çoğu 14 yaşında. Uzun süredir sesini çıkarmayan aileler, kaçırılan 14 yaşındaki Şerife'nin kurtulması ve Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın mücadelesiyle umut buldu. Bu korkunç törenin kökünü kazımak için kollar sıvandı.

YAŞINA GÖRE PARA ÖDENİYOR

Kaçırılan kız çocuklarının ailelerine 'sus payı' ödeniyor. Kızın yaşı ne kadar küçükse, erkek tarafının aileye verdiği 'sus payı' da o kadar artırıyor. Bu korkunç 'piyasada' ödenen fiyatlar şu şekilde:

12 yaş: 40 bin TL, 13 yaş: 30 bin TL, 14 yaş: 25 bin TL, 15 yaş: 20 bin TL.

Reşit olmayan kızlar, 17'sine gelip evlilik resmileştirilinceye kadar iki-üç çocuk annesi oluyor. Kız kaçırmalar daima cuma günleri yapılıyor. Bunun nedeni, resmi makamların hafta sonu tatili nedeniyle hiçbir işlem yapmayacağı inancı. Bu iki günde izlerini kaybettirmeye çalışıyorlar.

İKİ AİLE SESİNİ ÇIKARDI

Her iki köydeki bu 'kadim geleneği' Türkiye'nin gündemine getiren iki ailenin bu duruma isyanı, çocuklarını aramaktaki ısrarları oldu. İki aile, kızlarının bulunması için çalmadık kapı bırakmadı. İzmir ve Ankara'yı da harekete geçirdiler. Kaçırıldıktan 85 gün sonra operasyonla kurtarılan Sırımlılı Şerife Avşar (15) ve ailesi ile 50 gündür bulunamayan Olgunlarlı Ebru Sakal'ın (14) annesi yaşadığı kâbusu Hürriyet'e anlattı. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Emniyet yetkilileri de konu hakkında bilgi verdi.

'BENİ AHIRA SAKLADILAR'

Kaçırılışının 85'inci gününde Kiraz Emniyeti'nin özel ekibi onu bulmadan 2 gün önce, 25 Ocak'ta 15 yaşına giren Şerife, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Geçen yıl Kiraz Haliller Ortaokulu 8'inci sınıfı bitirdim. 7 Kasım gecesi tuvalete gitmek için dışarı çıktım. Sütkardeşimle karşılaştım, evine çağırdı. Olgunlar Köyü'nden Necati Gedik (18) oradaydı. Yanında başka erkek daha vardı. İkisi koluma girip beni bir buçuk saat yürüttüler. Olgunlar Köyü'nde iki buçuk ay kaldım. Kapı hep kilitliydi. İki kez kaçtım, yakaladılar. Jandarma baskınlarında beni ahıra sakladılar. Bilmediğim evlere götürdüler. Beni kaçırdıklarını bütün köy biliyordu. Kaçmaya çalışırken gördüler. Ama jandarma geldiğinde söylemediler. Devletten yana değil, kaçırandan yana oluyorlar. Çünkü kendileri de öyle evleniyorlar. Babası Hüseyin Gedik, 'Seni bundan sonra kim alır' diyerek korkuttu. Hepsinden şikâyetçiyim. Hapislerde çürüsünler."