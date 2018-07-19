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12 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı

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12 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı
Van'ın Muradiye ilçesindeki gölete giden 12 yaşındaki İbrahim Tekbaş kayboldu. Küçük İbrahim için başlatılan çalışma acı sonla bitti.

Tekbaş'ın bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Van'dan gelen AFAD ve su altı dalgıçlarının katıldığı çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gölette yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarında, Tekbaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun cansız bedenini gören acılı baba Abdurrahman Takbaş’ı, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez teselli etti.

Ceset torbasına konulan oğluna son bir kez bakan baba gözyaşlarına boğuldu. İbrahim Tekbaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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