12 Dev Adam Durdurulamıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında İsveç'i 77-52 mağlup etti.

Karşılıklı boş hücumlarla geçilen ilk bölümde Wilbekin ve Cedi Osman'ın basketleriyle milliler 4'üncü dakika sonunda skoru 9-0 yaptı. Viktor Gaddefors'un orta mesafe isabetiyle maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç, Czerapowicz'in etkili oyunuyla durumu 11-10'a getirdi. İlk periyotu 17-15 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buldu. Çembere gittiğimiz bölümde skor bulmakta zorlanmayan Ay yıldızlılar, 16'ncı dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 27-19. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 39-25'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında pota altında Sertaç Şanlı ile sayılar bulan ay yıldızlılar, 22'nci dakikada 20 sayılık farkı yakaladı: 45-25. Czerapowicz ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman ile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 64-41 üstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36'ncı dakikayı 75-49 üstün geçen A Milli Takım, karşılaşmadan da 77-52 galibiyetle ayrıldı.