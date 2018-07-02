  • BIST 96.189
  • Altın 184,808
  • Dolar 4,6370
  • Euro 5,3918
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAnkara'da FETÖ operasyonu: 68 gözaltı

12 Dev Adam Durdurulamıyor!

»
12 Dev Adam Durdurulamıyor!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında İsveç'i 77-52 mağlup etti.

Karşılıklı boş hücumlarla geçilen ilk bölümde Wilbekin ve Cedi Osman'ın basketleriyle milliler 4'üncü dakika sonunda skoru 9-0 yaptı. Viktor Gaddefors'un orta mesafe isabetiyle maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç, Czerapowicz'in etkili oyunuyla durumu 11-10'a getirdi. İlk periyotu 17-15 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buldu. Çembere gittiğimiz bölümde skor bulmakta zorlanmayan Ay yıldızlılar, 16'ncı dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 27-19. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 39-25'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında pota altında Sertaç Şanlı ile sayılar bulan ay yıldızlılar, 22'nci dakikada 20 sayılık farkı yakaladı: 45-25. Czerapowicz ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman ile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 64-41 üstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36'ncı dakikayı 75-49 üstün geçen A Milli Takım, karşılaşmadan da 77-52 galibiyetle ayrıldı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Semih Şentürk, Ümraniyespor'da01 Temmuz 2018 Pazar 09:07
  • Ahmet Ağaoğlu’na doğum günü kutlaması01 Temmuz 2018 Pazar 09:01
  • Ünal Karaman: Trabzonspor naz çekmez01 Temmuz 2018 Pazar 08:58
  • Ali Koç nikah şahidi oldu01 Temmuz 2018 Pazar 08:26
  • Samet Aybaba'dan taraftar vurgusu01 Temmuz 2018 Pazar 00:26
  • Nur Tatar Askari'den şok karar!01 Temmuz 2018 Pazar 00:22
  • Beşiktaş'ta Negredo'nun yeni takımı belli oldu01 Temmuz 2018 Pazar 00:18
  • Messi'den sonra Ronaldo'da elendi01 Temmuz 2018 Pazar 00:08
  • Skrtel: "Çok heyecan verici bir dönemdeyiz"30 Haziran 2018 Cumartesi 20:06
  • İlk çeyrek finalist Fransa30 Haziran 2018 Cumartesi 20:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim