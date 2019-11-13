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12 BARODAN FEYZİOĞLU’NA: YA UYGULA YA DA İSTİFA ET!

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12 BARODAN FEYZİOĞLU’NA: YA UYGULA YA DA İSTİFA ET!
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun istifasını isteyen bazı barolara "hodri meydan" demesinin ardından 12 barodan ortak açıklama geldi: "Feyzioğlu ya kanunu uygulamalı ya da istifa etmeli"

Açıklamada, 12 Kasım’da yapılan toplantıda alınan kararlar paylaşıldı. “Türkiye Barolar Birliği’ni olağanüstü genel kurula çağıran 12 baronun başkan ve yöneticileri olarak, 12 Kasım 2019 tarihinde yapılan toplantıda alınan aşağıdaki kararların kamuoyuna duyurulmasına karar vermiş bulunuyoruz” denilerek, şu kararlar sıralandı:

1- Ülkemizdeki avukatların %72'sinin temsilcisi konumunda bulunan baro yöneticileri olarak, meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğunun olağanüstü genel kurula çağrımızı reddeden Türkiye Barolar Birliği kararının hukuksuz, gerekçesiz ve dayanaksız olduğunu düşündüklerini biliyoruz, biz de meslektaşlarımızla aynı düşüncedeyiz.

2- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu iktidar ve güvenlik dili kullanmaya yönelten eksen kaymasının, giderek koltuk hırsına dönüştüğü ve Türkiye Barolar Birliği'nin en yetkili karar organı olan genel kurulda bu değişimi tartışmaya cesaret edemediğini tespit ediyoruz.

3- Bir hukuk kurumunun itibar ve ağırlığını taşıması gereken Türkiye Barolar Birliği'nin, hukuktan bu denli uzaklaşarak, yasanın açık hükmüne rağmen verdiği hukuksuz kararın, bir başka hukuk kurumunun saygınlığında biçimlenen barolar tarafından kabul edilmesi asla söz konusu olamaz.

“YÖNETİM KURULU DERHAL OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLAMALI”

4- Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, 08.11.2019 tarihli kararını yeniden değerlendirerek “Derhal” olağanüstü genel kurulu toplamalıdır. Bu toplantının yapılması, içinde bulunduğumuz bu koşullarda, sadece “Yeni bir karar” değil, onun da ötesinde kanunu hiçe sayan bir “Hukuki ayıbın” ortadan kaldırılması anlamına gelecektir. Endişemiz odur ki, bu gerekliliğin yerine getirilmemesi, meşruiyet tartışmalarını derinleştirecektir.

5- Türkiye Barolar Birliği'ni baroların birliği olmaktan çıkaran tartışmalı tutum ve davranışların, en yetkili organ olan genel kurulun onayına sunulması zorunludur. Aksi takdirde, bu birliğin sağlanması, ancak Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın istifası ile mümkün olacaktır.

6- Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun aldığı bu karar, olağanüstü genel kurulun toplanması yönünde düzeltilmez ise, çağrı yapan barolar olarak, bütün barolar ve meslektaşlarımızla birlikte bir dizi etkinlik gerçekleştirme ve eylem yapma konusunda kararlıyız.

7- Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurul kararı alarak hukuksuzluğu izale etmemesi halinde, Barolar Birligi’nin yapmadığı Genel Kurulu, tüm delege ve meslektaşlarımıza açık bir biçimde gerçekleştirerek, TBB başkanı ve yönetim kurulunun hukuka aykırı eylem ve işlemlerini teşhir etmekte kararlıyız.”

“Unutmamak gerekir ki, TBB kişilerin değil, baroların ve avukatlarındır” denilen açıklamada, “Bu nedenle; Türkiye Barolar Birliği'nin başkanı tarafından korunmayan saygınlığı, barolarımız tarafından korunacaktir. Barolarımızın bu duyarlılığı, Türkiye Barolar Birliği'nin yeniden hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ile avukatların menfaatleri ortak paydasında birlik olmasını sağlamakla kalmayacak, ait olduğu etkinlik noktasına yeniden taşınmasını sağlayacaktır” denildi.

“YA KANUNU DERHAL UYGULAYIN YA DA DERHAL İSTİFA EDİN”

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Birlik Başkanı, hodri meydan diyerek 2021 olağan genel kurulunu adres olarak göstermiştir. Türkiye’nin hukuka saygısız bu tavra, 2021 Mayısına kadar tahammülü yoktur. Bu nedenle birlik başkanının hodri meydan çağrısını kabul ediyor ve biz de sesleniyoruz: Hodri meydan! Meydan genel kurul toplantısıdır, genel kuruldan kaçmayın. Ya kanunu derhal uygulayın, ya da derhal istifa edin.”

AÇIKLAMADA İMZASI BULUNAN BAROLAR ŞÖYLE:

Adana Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

METİN FEYZİOĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, bazı baroların kendisini istifaya davet etmesine yanıt vermişti.

“Olağan Genel Kurul ne zaman?” sorusuna Feyzioğlu, “1,5 sene sonra. Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur, seçilebiliyorsa seçilir. Ama bu arkadaşlarımızın bir kısmı kendi barolarında bir daha seçilemeyeceklerini herhalde düşünüyorlar. ‘Feyzioğlu’nu sıkıştırıp, seçimli genel kurul zaten kanunumuzda mümkün değil, ona rağmen seçimli istiyorlar, istifa ettirir, bu kaleyi düşürebilirsek biz de gelir 1-1,5 seneliğine otururuz, sonrası Allah Kerim’ diyorlar herhalde.” cevabını verdi.

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