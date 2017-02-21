113 DEAŞ hedefi vuruldu, 44 terörist öldürüldü

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 113 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı. Bombardıman ve çıkan çatışmalarda 44 terörist öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 182'nci gününe girdi. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri önemli ölçüde kontrolün sağlandığı terör örgütü DEAŞ denetimindeki El Bab'da ilerleyişini sürdürdüğü harekatta, terör örgütü DEAŞ'a ait 109 hedef karadan, 4 hedef ise havadan ateş altına alındı. Hem bombardımanda hem de daha önceden kazılan tünel ve dehlizlere gizlenen DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 44 terörist ise etkisiz hale getirildi.



Koalisyon güçlerinin de hava harekatı ile destek verdiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekat devam etmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 109 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 4 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 4 bina imha edilmiştir. Arama/Tarama faaliyetlerinin devam ettiği sırada, El Bab ve civarındaki mahallelerde daha önceden kazılmış tünel ve dehlizlere saklandıkları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada ve icra edilen topçu atışları ve hava harekatları sonucunda 15 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda da 29 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 4 bina imha edilmiştir. Böylece gün içerisinde toplam 44 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."