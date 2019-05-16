  • BIST 87.547
  • Altın 249,779
  • Dolar 6,0091
  • Euro 6,7298
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakanlık duyurdu! Ehliyet, kimlik ve pasaportta yeni dönem başlıyor

"11 TL'yi bulacak"

»
"11 TL'yi bulacak"
Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleşen TÜSİAD YİK’te bir saat boyunca üyeler kendi aralarında istişare yaptı, sorunlara çözüm önerileri konuşuldu.

Kapalı oturumda Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın bir sunum yaptığı öğrenildi. Kur tahmini ile ilgili bir anketin de yapıldığı toplantıda yıl sonunda dolar kurunun 5 TL ile 11 TL aralığında olabileceği tahmin edildi.
 TÜSİAD üyeleri kapalı oturumda Bekir Ağırdır’a en çok seçim sonucunun ne olacağını sorarken, TÜSİAD yöneticileri ve ekonomistlerine yöneltilen ve merak edilen soruların bazıları ise şöyle:

Asgari ücreti çok artırmak partilerin oylarını arttırıyor mu? 3.5 milyon Suriyeli orta uzun vadede Türkiye’ye ne getirecek? İktidar demokrasi-ekonomi ilişkisinin farkında mı? Mevcut kur krizi riskinin döviz likiditesi krizine dönüşme riski var mı? İran’a başlatılan ambargo Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Kürt sorununun çözümü ile ekonomik sorunun çözümü ne kadar ilişkili? Toplumsal uzlaşmayı siyasetçilerden mi beklemeliyiz?
TÜSİAD’ın 2019’un ilk YİK toplantısına Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç,Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ, Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’in de bulunduğu TÜSİAD üyeleri katıldı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Bizim rakibimiz artık YSK'dır"16 Mayıs 2019 Perşembe 11:48
  • Zİraat Türkiye kupasının sahibi Galatasaray!16 Mayıs 2019 Perşembe 11:17
  • Erdoğan Irak Başbakanı Abdulmehdi ile bir araya geldi!16 Mayıs 2019 Perşembe 10:36
  • EPOS 7 DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI İFTAR15 Mayıs 2019 Çarşamba 20:59
  • YSK'nın seçmen sistemi açıldı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 17:57
  • İşsizlik oranı bir yılda 1 milyon 376 bin arttı!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:59
  • Cumhurbaşkanı açıkladı! Yeni askerlik sistemi seçimden önce yasalaşacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:52
  • Sadi Güven'den seçim açıklaması!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:50
  • İBB'den şok İstanbul kartı kararı!!!15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:45
  • İMAMOĞLU "SEN UTANMA BİZ UTANALIM" DEMİŞTİ15 Mayıs 2019 Çarşamba 10:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim