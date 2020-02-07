11 Milyon İnsan Feda Edildi

Eski bir hastalık uzmanı, Çin'in dünyayı koronavirüsten kurtarmak amacıyla karantina altındaki Wuhan şehrinde yaşayan 11 milyon insanı feda ettiğini söyledi.
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan, Çin'in koronavirüse karşı izlediği politikayı “bir savaşa” benzetti.
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Karantina altındaki Hubei eyaletine bağlı Wuhan kent merkezinde 11 milyon ve çevre kasabalarda toplam 49 milyon insan yaşıyor.
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Bir hayalet kente benzeyen şehirden gelen tüyler ürpertici görüntüler, Çernobil faciasını anımsatıyor.
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Tamamen karantina altında olan, giriş ve çıkışların kapatıldığı şehirden gelen söylentiler, ceset yığınlarıyla dolu olan krematoryumların 7/24 çalıştığını işaret ediyor.
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Çin'deki en iyi hastalık kontrol uzmanlarından biri olan Gonghuan, bu kararın devletin elindeki tek doğru seçenek olduğunu söyledi.
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Gonghuan, Çin hükümetinin Çin'i ve dünyayı koronavirüsten korumak için Wuhan'ı feda etmeye karar verdiğini açıkladı.
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ele geçirecekti" diye konuştu.
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Gonghuan, sözlerine “Karantina, Hubei ve Wuhan'a çok fazla zorluk getirdi, ancak yapılacak en doğru şeydi" diyerek devam etti ve ekledi:
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“Bu, savaşa girmek gibi, bazı kararları almak çok zor, ama yapılması gerekiyor.”
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Çok sayıda enfekte hastayı tedavi edebilmek adına Wuhan'ın etrafına derme çatma hastaneler inşa edildi.
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Virüsle olan savaş devam ederken, doktorların test kitleri ve maskeleri de dahil olmak üzere gerekli malzemelerinin tükendiği bildiriliyor.
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Geçtiğimiz günlerde, Hubei Eyaleti Üçüncü Halk Hastanesinde çalışan bir doktor, karantinadaki kaosu ortaya çıkarmıştı.
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Açıklamalarıyla olay yaratan doktor, “Maskeleri, eldivenleri ve koruyucu kıyafetleri tasarruflu bir şekilde kullanmamız ve su içmekten kaçınmamız tavsiye edildi, bu şekilde tuvalete gitmemiz ve koruyucu kıyafetlerimizi çıkarmamız gerekmeyecek.”
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“Durumumuz iyiye gidiyor gibi görünüyor ancak günün her dakikasında insanlara test yapıyoruz ve testler yetmiyor. Tahminimce henüz enfeksiyonların en yüksek sayısına ulaşmadık.”
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İsmi açıklanmayan doktor, yaşadıkları güçlüklere rağmen Hubei eyaletinin karantina altına alınmasının doğru karar olduğunu söyledi.
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"Bazıları Hubei'nin feda edildiğini söyleyebilir, ancak virüsün başka yerlere yayılmasını engellemek için bu kesinlikle gerekliydi."
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Kentteki 27 hastanede yoplam 8 bin sağlık görevlisi, virüsle mücadele ediyor ve hastaları iyileştirmeye çalışıyor.
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Çin'de 636, Hong Kong'da ve Filipinler'de birer olmak üzere koronavirüs nedeniyle toplamda 638 kişi hayatını kaybetti.
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Ancak ölü sayısının ve enfekte olanların sayısının resmiş açıklamalardan çok daha fazla olduğu yönünde endişeler bulunuyor.
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Son olarak Çin'in Vuhan bölgesinde başlayan koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyuruldu.
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Son olarak Çin'in Vuhan bölgesinde başlayan koronavirüs salgını ile ilgili ilk uyarıları yapan ve çalıştığı hastanede kendisi de virüsü kapan doktor Li Wenliang'ın öldüğü duyuruldu.
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Çin'den İngilizce yayın yapan People's Daily, doktorun Cuma günü yerel saatle 02:58'de (TSİ Perşembe 21.58) öldüğünü duyurdu.
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34 yaşındaki doktorun öldüğüne dair ilk haber Çin medyası tarafından Perşembe günü yerel saatle 21:30'da duyurulmuş, haber Çin sosyal medya platformu Weibo'da büyük yankı bulmuştu. Ancak daha sonra doktorun durumunun kritik olduğu ve tedavi gördüğüne dair açıklamalar yapıldı.
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AFP'nin son dakika gelişmesi olarak duyurduğu habere göre ise Çin, hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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