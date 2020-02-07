11 Milyon İnsan Feda Edildi

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi eski genel müdür yardımcısı Yang Gonghuan, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Eğer eyalet tamamen karantina altına alınmamış olsaydı, insanlar tıbbi yardım almak için ülkenin dört bir yanına gidecekti ve salgın tüm ülkeyi ele geçirecekti" diye konuştu.