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100'den Fazla Kişiye Gözaltı

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100'den Fazla Kişiye Gözaltı
ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

İnternet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 eve eş zamanlı baskın yaptı. Bin polisin görev aldığı operasyonda şüphelilerin evlerinde ara yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise aynı gün Adana'ya getirileceği bildirildi. 

 

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