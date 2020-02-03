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1000 TL İÇİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ

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1000 TL İÇİN ABİSİNİ ÖLDÜRDÜ
Aydın Sultanhisar’da yaşayan Hikmet Çetin, bin lira yüzünden tartıştığı ağabeyi İsmetullah Çetin’i tüfekle vurdu. Olayın ardından silahı bırakıp kaçan Hikmet Çetin saklandığı arazide yakalandı.

Yeni Asır Gazetesi'nden Ümit Özmen'in haberine göre Aydın'da Hikmet Çetin (57), ağabeyi İsmetullah Çetin'i (60) tüfekle ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saklandığı arazide polis ekipleri tarafından yakalanan Hikmet Çetin, ilk ifadesinde ağabeyini bin liralık alacağından dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Olay, Sultanhisar ilçesinde meydana geldi. Hikmet Çetin ile ağabeyi İsmetullah Çetin arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Hikmet Çetin, silahla ateş ederek ağabeyi İsmetullah Çetin'i vurdu. Kanlar içerisinde kalan Çetin, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen İsmetullah Çetin kurtarılamadı.

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