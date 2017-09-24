100 yıldan fazla süren araştırmalar sonucunda bulundu!

Strabon’un 10. kitabında varlığından söz edilen Amarysia Artemis tapınağının bulunması için 19. yüzyıldan beri yürütülen kazılardan sonra arkeologlar nihayet tapınağın bulunduğu yeri tespit etmeyi başardı.

Profesör Karl Reber önderliğindeki İsviçreli ve Yunan arkeologlar, 2017 yılının yazı başında çağdaş Amarynthia şehrinin doğusunda, daha sonraki dönemlerin (M.Ö. 6. ve 2. yüzyıl) kullanımlarına ait kalıntılar bulunca araştırmaları daha da yoğunlaştırdı. Sonunda tanrıça Artemis, kardeşi Apollon ve anneleri Lito’nun isimlerini içeren ve tapınağın kime ithaf edildiğini kanıtlayan yazıtları bulmayı başardılar. Euboia’nın en ünlü tapınağı olduğu bilinen Amarysia Artemis tapınağının bulunduğu yer Strabon’un kitabında “Eretria şehrinin 7 stadyum (1,5 km) uzağında” olarak belirtilmişti, oysa 6 stadyum uzağındaydı. Strabon’un bu yanlışı araştırmaların gecikmesine neden oldu.