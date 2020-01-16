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100 kişinin öldüğü faciada inanılmaz olay

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100 kişinin öldüğü faciada inanılmaz olay
Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de düşen çığ nedeniyle devam eden arama kurtarma çalışmalarında, 6 ve 12 yaşlarındaki kız çocuklar çığ altından sağ çıkarıldı. Ülke genelinde ölü sayısı 100'e yükseldi.

Keşmir medyasında yer alan habere göre, Keşmir'in Bakvali ve Seri köylerindeki kurtarma çalışmalarının 18'inci saatinde, Samina ve Safia adlı iki çocuğa ulaşıldı.

Askeri hastanede tedavi altına alınan iki çocuktan 12 yaşındaki Samina, çığ altında kalan evin bir odasında hayata tutunduğunu anlattı.

Ayağında kırık bulunan ve ağzından kan geldiği belirtilen Samina, kurtarılana kadar uyumadığını; bağırarak yardım istediğini söyledi.

Samina'nın annesi, "Üç katlı bir binada oturuyorduk. Çığ, hiç ses çıkarmadan düştü. Köyümüzde 18 kişi hayatını kaybetti. Çığda bir oğlum ve bir kızımı kaybettim. Samina'nın da öldüğüne inanmaya başlamışken kurtarılması mucize oldu." diye konuştu.

6 yaşındaki Safia'nın ise sol ayağı ile göz çevresi ve başındaki kemiklerde kırıklar olduğu belirtildi.

Ölü sayısı 100'e yükseldi

 

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), son 3 günde yaşanan kar ve yağmurların sebep olduğu çığ, toprak kayması ve çatı çökmelerinin ülkede 100 can aldığını duyurdu.

Keşmir'de 76, Belucistan'da 20 Hayber Pahtunhva ve Gilgit Baltistan'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Çığ nedeniyle 90 kişi yaralandı, 213 ev hasar gördü.

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