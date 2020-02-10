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10 Yılın Şampiyonu Belli Oldu

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10 Yılın Şampiyonu Belli Oldu
O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi 9 Şubat Pazar akşamı TV8'de ekrana geldi. O Ses Türkiye'de son 10 yılın şampiyonu canlı yayında belli oldu.

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi'nde yarışmaya damga vuran yarışmacılar sahne aldı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve işitme engelli çocuklar için yapılan özel bölüm canlı olarak ekrana geldi.

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi, on yılın iz bırakan yarışmacılarını biraraya geldi. Gruplar halinde sahne alan yarışmacılar, SMS oylamaları sonucunda grup birincisi olmak için performans sergiledi.

10 YILIN ŞAMPİYONU SMS OYLAMASIYLA BELİRLENDİ
O Ses Türkiye'ye geçtiğimiz sezonlarda damga vuran Ayda Mosharraf, Ferat Üngür, Dodan Özerden, Mustafa Bozkurt, Toprak Kardeşler Oğuz Berkay Fidan ve Hasan Doğru'nun aralarında bulunduğu çok sayıda yarışmacı, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün oluşan jürinin karşısına çıktı.

 

Canlı yayında yapılan sms oylamasının sonuçlarına göre ise finale Ferat Üngür, Dodan Özerden, Mustafa Bozkurt ve Hasan Doğru kaldı. Son sms oylamasının sonucuna göre ise O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi'nde 10 yılın şampiyonu Ferat Üngür oldu.

 

Ferat Üngür şampiyonluk kupasını Murat Boz'un elinden aldı.

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