10 yaş küçük gitaristi ile aşk yaşıyor

Şarkıcı Ziynet Sali'nin, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

Ziynet Sali'nin yeni aşkı kim?Şarkıcı Ziynet Sali'nin, kendisinden 10 yaş küçük gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.44 yaşındaki Ziynet Sali, kendisi gibi Kıbrıslı olan 34 yaşındaki gitaristi Erkan Erzurumlu ile aşk yaşıyor. Posta Gazetesi'nin haberine göre; Sali, kendisinden 10 yaş küçük yeni sevgilisi için yakın çevresine, "Her şey sahnede başladı. Çok mutluyuz. Her an sürpriz bir evlilik olabilir" diyor. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlar ise iddiaları doğrular nitelikte.