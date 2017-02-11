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10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi

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10 milyon liralık tarihi eser ele geçirildi
Muğla'da, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurulan bir otomobilde piyasa değeri 10 milyon lira olan tarihi eser ele geçti, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde asayiş ve yol kontrolü uygulaması yapıldı.

Muğla-Antalya Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 48 SC 406 plakalı otomobilde arama yapıldı.

3 OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, bagajda beyaz çuval içerisinde beze sarılı halde Helenistik Döneme ait Hazreti İsa Heykelciği ve Haç figürleri bulunan 3 obje ele geçirildi. Tarihi eserlere el konurken, otomobildeki M.D., E.Y., A.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Uzunluğu 72 santimetre olan Hazreti İsa heykelciği, 2 adet kadeh ve gözyaşı şişesinin piyasa değerinin 10 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

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