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10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak

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10 milyon kişi elektrik desteğinden yararlanacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı düzenli sosyal yardım alan 10 milyon vatandaş elektrik yardımı da yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlara elektrik desteğinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir konu olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bakanlar düzeyinde toplandığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:"Sayın Cumhurbaşkanımız da grup toplantısında destekten 150 kilovatsaate kadar vatandaşlarımızın yararlanacağını söyledi. Üç bakanlığımızın ekipleri bir araya geldi ve şu an gruplama çalışması yapılıyor. Hane halkı sayısı 2 veya daha az olanlarda aylık 75 kilovatsaat, 3 kişi yaşayanlarda 100 kilovatsaat, 4 kişi yaşayan hanelerde 125 kilovatsaat, 5 kişi ve yukarı yaşayan hanelerde ise 150 kilovatsaat olmak üzere elektrik desteği planlaması yapılıyor. Yardımların ne zaman başlayacağı konusu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili. Çünkü ilgili bakanlığın bir program ve düzenleme yapması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla orada da süreç hızlı ilerliyor. İnşallah en kısa sürede bu desteklerin nasıl bir sistemle dağıtılacağını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız açıklayacak. Hayırlı olsun."

Bakan Dönmez, çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "2,5 milyon hane, 10 milyon vatandaşımız inşallah bundan yararlanacak." dedi.

'80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki hafta önce yapılan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kilovat/saate kadar elektrik tüketimlerini devlet olarak biz üstleniyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 milyonun üzerindeki hanede, her ay ortalama 80 liralık elektrik faturasını devlet karşılamış olacak." demişti.

Enerji verimliliği

Enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Dönmez, geçen yıl 55 ana eylem planı belirlediklerini bildirdi.

Bakan Dönmez, enerji verimliliğinin birçok kamu kurumu, özel sektör ve vatandaşı doğrudan ve dolaylı ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza bile enerjiyi verimli kullanmaları konusunda bilinçlendirme yapıyoruz. Geçen yıl ilkini yapıp okullarda dağıttığımız 'Ali'nin Enerji Serüveni' adlı kitapçığı yarıyıl karneleriyle ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerimize dağıttık. Enerji verimliliği konusunda 7'den 70'e bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Evde, iş yerlerimizde alınacak birçok tedbir var. Kamu kurumları olarak bizlerin de kurumlarımızda yalıtım başta olmak üzere atacakları adımlar var. Her alanda bir çalışmamız var. Öngörümüz, önümüzdeki 10 yıl içinde kamu-özel yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yaparsak, takip eden 10 yılda da bunun üç katına kadar kısmını, yani 10 milyar koyup 30 milyar kazanma gibi bir hedefimiz var. Aslında potansiyelimiz bu alanda fazla. Herkesi, enerjisini, kaynaklarını verimli kullanmaya davet ediyorum."

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