10 Mayıs Reyting Sonuçları

10 Mayıs 2020 Pazar gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne? Reyting detayları haberimizde.

10 Mayıs 2020 Pazar günü ekranlara damgasını vuran programların reyting sıralaması açıklandı. Totalde ve AB'de Survivor reytinglerde zirvedeki yerini korudu. Hem Total hem AB grubunda en çok izlenen ikinci yapım Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu oldu. Üçüncü sırayı Totalde Gülen Gözler, AB'de ise Survivor ekstra aldı. İşte reyting sonuçları: TOTAL İLK 10 PROGRAM 1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 SURVIVOR EKSTRA TV8

6 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

7 SURVIVOR OZET TV8

8 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTARA DOGRU ATV

9 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D

10 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) ATV

AB İLK 10 PROGRAM 1 SURVIVOR TV8

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 SURVIVOR EKSTRA TV8

4 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

5 GULEN GOZLER (T.S) SHOW TV

6 HADI BE OGLUM (T.S) FOX

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZET KANAL D

8 SURVIVOR OZET TV8

9 HOKKABAZ (T.S) STAR TV

10 ORUMCEK ADAM 3 (Y.S) ATV