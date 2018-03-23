Sanıkların her biri için verilen hapis cezası, 60 bin 800'er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.
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10 Kişinin Öldüğü Asansör Kazasında Karar Çıktı!
Mecidiyeköy'de 10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar çıktı. 9 sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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