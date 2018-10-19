10 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen FETÖ soruşturması kapsamında 10 ilde 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen kişilere yönelik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Operasyonda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Merkezli 10 ilde operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Polis, firari 27 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.