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1 personele 20 bin vatandaş!

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1 personele 20 bin vatandaş!
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart, vatandaşların yeni kimlik heyecanının il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtığını bildirdi. Kart, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de dağıtımına geçilen

Yeni kimlikleri alma isteği ve heyecanının şu anda nüfus müdürlüklerin  de aşırı yoğunluğa sebep olduğunu ifade eden E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali Kart Kart, şunları kaydetti:

 "Bu süreç yaşanırken vatandaşımızın yıllardır beklediği, özellikleri  itibarıyla ilerleyen yıllarda hastane, tapu, noter ve kamu ve diğer kuruluşlar da   işlem yaparken  hayatın birçok alanında kolaylık sağlayacak, hizmete ulaşmamızı,  güvenliği arttıracak seçim sırasında mükerrer kayıtların önüne geçecek, zamanla  kullanım alanı yayılıp geliştirilecek bu yeni kimlikleri alma heyecanı, il ve  ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı yoğunluğa ve izdihama yol açtı.

1 PERSONELE NEREDEYSE 20 BİN VATANDAŞIMIZ DÜŞÜYOR

Kart, sendika olarak bir yandan nüfus çalışanlarının sosyal haklarını  ararken bir yandan ise vatandaşlara iyi hizmet vermek adına eksikleri dile  getirmek istediklerini aktardı.

Türkiye genelinde 11 bin 511 nüfus personeli kadrosunun var olduğunu  ve bunun 8 bin 559'unun dolu, 2 bin 952 kişilik kadronun da boş olduğunu bildiren  Kart, "Yüzde 25 kadro boşluğu nedeniyle bazı ilçelerde 1 personele neredeyse 20  bin vatandaşımız düşüyor. Bu ise hem hizmet kalite eksikliğine hem de vatandaş  memnuniyetsizliğine sebep olmakta. Eksiklere rağmen vatandaşlarımızın bu güzel  hizmetin ulaşmasını sağlamak adına elimizden gelenin daha fazlasını yaparak  çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

   Vatandaşlardan bu yoğunluğu atlatmada kendilerine yardımcı olmalarını  isteyen Kart, "Öncelikle internet üzerinden  ekimlikrandevu.nvi.gov.tr ya da 199  numaralı hattan randevu alarak yanlarında 1 adet biyometrik fotoğraf ile nüfus  müdürlüklerine gelmeleri hem yoğunluğa kalmadan kimliklerini almalarını hem de  bizim daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermemizi sağlayacaktır." diye konuştu.

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