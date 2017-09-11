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1 milyon lise öğrencisine özel ''uyum'' programı

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1 milyon lise öğrencisine özel ''uyum'' programı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 milyonun üzerinde lise 9. sınıf öğrencisine yönelik bugün başlayan uyum eğitimleri için kılavuz hazırlandı. Buna göre, öğrenciler 5 gün sürecek okula uyum sürecinde, tanışma, okul tanıtımı ve "hoş geldiniz" etkinlikle

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden, liselere başlayan  öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin  desteklenmesi, öğrencilerin okula uyum sağlamalarına katkıda bulunacak  becerilerin kazandırılması ve koruyucu bir eğitim ortamının oluşturulması  amacıyla MEB ve UNICEF iş birliğinde hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı  Uygulama Kılavuzu paylaşıldı.

Kılavuzda, UNICEF'in desteğiyle MEB tarafından "Ortaöğretimde sınıf  tekrarı ve okul terk sebepleri" ve "14-18 yaş grubunda olup örgün eğitim dışında  olan çocukların eğitim ve çalışma durumları ile ihtiyaçlarının belirlenmesi"  araştırmalarının gerçekleştirildiği anlatıldı.

Bu araştırmalara göre, sınıf tekrarı yapan öğrencilerin yüzde 74'ünün  9. sınıf öğrencileri ve 9. sınıfta okul terk edenlerin oranının yüzde 28 olduğu  bildirilen kılavuzda, araştırma sonucunda geliştirilen politika önerilerinden  birinin de liseye yeni başlayan öğrencilere yönelik, okula uyum programının  geliştirilmesi olduğu aktarıldı.

Geçiş dönemlerine ilişkin araştırmaların, özellikle 9. sınıfa geçişin  önemini vurguladığına işaret edilen kılavuzda, 9. sınıfın, öğrencilerin en fazla  zorlandıkları bir yıl olarak tanımlandığı belirtilerek, "Öğrencilerin bu yıla  ilişkin deneyimleri, liseyi bitirip bitirmeyeceklerini belirleyebilmektedir."  bilgisi paylaşıldı.

Bakanlıkça hazırlanan Ortaöğretime Uyum Programı'ndaki etkinlikler  için, öğrenci ve velilerin okula ilişkin bilgilendirilmesi, uyumu kolaylaştıran  becerilerin kazandırılması, akademik ve mesleki gelişimin desteklenmesi ile  koruyucu ve destekleyici eğitim ortamının oluşturulması olmak üzere 4 temel alan  belirlendi.

Buna göre, 5 gün sürecek okula uyum sürecinde, öğrenciler tanışma,  okul tanıtımı ve "hoşgeldiniz" etkinliklerine katılacak, okul kuralları ve  mevzuat konusunda bilgilendirilecek, sosyal beceriler ile akademik ve mesleki  gelişimi destekleyen faaliyetlere katılacak.

HİJYEN, CİLT SAĞLIĞI, BESLENME VE İLK YARDIM DA PROGRAMDA

Ayrıca, Bakanlık tarafından liselere yönelik uyum eğitimi kapsamında  hazırlanan programlar için tanıtım videosu hazırlandı. Hazırlanan set içerisinde,  uyum etkinliklerinin yanı sıra mevzuat ile Gençlerde Hijyen ve Cilt Sağlığı,  Beslenme ve İlk Yardım El Kitabı da yer aldı. Bakanlığın web sitesi üzerinden  paylaşılan bu dokümanlar tüm liselere  basılı olarak gönderildi.

Ortaöğretime Uyum Programı okullarda, okul yöneticileri ve rehber  öğretmeni koordinasyonunda, hazırlık, 9. sınıf rehber öğretmenleri ve belletici  öğretmenler tarafından, branş öğretmenlerinin de desteği ile uygulanacak.  Bakanlığın bugün liselere yönelik başlattığı uyum eğitimine toplam 1 milyon 63  bin 961 öğrenci katıldı.

Öte yandan, bugün başlayan birinci sınıfların uyum programına 1 milyon  416 bin 65, beşinci sınıfların uyum eğitimine ise 1 milyon 203 bin 64 öğrencinin  katıldığı öğrenildi.

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