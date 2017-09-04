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1 milyon lirası kül oldu

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1 milyon lirası kül oldu
ÇORUM’un Gemet Köyü'nde bir ev, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Besicilik yapan ev sahibi Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği yaklaşık 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

Kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Gemet Köyü'nde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandıranın bitişiğindeki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangına ilk müdahaleyi Musa Kaya ve ailesi yaptı. İhbar üzerine sevk edilen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Besici Musa Kaya, yangında kurbanlık satışından elde ettiği 1 milyon liranın da yandığını söyledi.

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