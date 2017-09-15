1 milyon liralık kalıpları çalıp 10 bin liraya hurdacıya satmış

BURSA'da iki yıldır şoför olarak çalıştığı fabrikadan 1 milyon lira değerindeki 50 ürün kalıbını çalarak 10 bin lira karşılığında hurdacıya satan 28 yaşındaki Ali D., Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde yakalandı.

Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne metal parça üretimi yapan bir fabrikada görevli sorumlu müdür, üretimde kullanılan ürün kalıplarını bulamayınca polise haber verdi. Olay hakkında geniş çaplı araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar neticesinde fabrikada, 2 yıldır nakliye biriminde şoför olarak çalışan 28 yaşındaki Ali D.'nin kalıpları çaldığını tespit etti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Ali D., Balıkesir'in Erdekİlçesi'nde gözaltına alındı. Ali D. ilk ifadesinde, diğer çalışanlara yetkililerin konudan haberdar olduğunu iddia edip, kalıpları yine fabrikaya ait bir kamyonete yüklediklerini, ardından bu kalıpları 10 bin lira karşılığında hurdacıya sattıklarını söyledi. Ali D.'nin toplamda 4 kez, farklı saatlerde kalıpları çalmak için fabrikaya geldiği belirlendi.

Ali D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.