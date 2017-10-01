  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKABursa metrosunda can pazarı

1 milyon doları gözden çıkardı

»
1 milyon doları gözden çıkardı
Türkiye’nin en çok kazanan sunucularından Burcu Esmersoy’dan aşk yatırımı! 1 aydır Berk Suyabatmaz’la birlikte olan sunucu, sosyetik sevgilisiyle gittiği New York’ta 1 milyon dolarlık daire alıyor.

Burcu Esmersoy'a aşk, her anlamda yaradı! Yaklaşık 1 ay önce Berk Suyabatmaz'la birlikte olmaya başlayan güzel sunucu, sosyetik sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde ABD'ye gitti. Suyabatmaz'ın New York'taki evinde kalan Burcu Esmersoy, gayrimenkul konusunda birçok tanıdığı olan sosyetik aşkının tavsiyesiyle Manhattan bölgesinden daire almak için harekete geçti.

burcu.jpg

New York'u avucunun içi gibi bilen Berk Suyabatmaz'la birçok daire gezen güzel sunucu, 2 odadan oluşan 1 milyon dolarlık daireyi çok beğendi. Türkiye'nin en çok kazanan sunucu ve reklam yüzlerinden biri olan Burcu Esmersoy'un ABD'den dönmeden evin resmi işlemlerini tamamlayacağı da gelen bilgiler arasında...

1-046.jpg

REKORTMEN OLMUŞTU

Yaklaşık 2 saatlik sunuculuk için 70 ile 100 bin TL arasında ücret alan ve birçok reklam filminde rol alan Burcu Esmersoy, 2012'de vergi rekortmenleri arasına girmişti. burcuu.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 21 ülkenin güzelinden havuz başında poz29 Eylül 2017 Cuma 21:58
  • Rıza Kocaoğlu’nu bir de permalı görün29 Eylül 2017 Cuma 21:54
  • “Yoksa bebek mi bekliyorsunuz?” diye sorulunca...29 Eylül 2017 Cuma 21:21
  • GONCA'YA UYARI GELDİ29 Eylül 2017 Cuma 17:53
  • DEFNE SAMYELİ'NİN YENİ AŞKI BOMBA İSİM ÇIKTI29 Eylül 2017 Cuma 15:41
  • HANGİ GÜZEL SUNUCU ACUN İLE ANLAŞTI?29 Eylül 2017 Cuma 15:32
  • 'Evet, çok cesur kıyafetler giydiğim doğru'29 Eylül 2017 Cuma 11:50
  • Demet Akalın isyan etti: Evet, Amerika'ya yalnız gittim29 Eylül 2017 Cuma 11:33
  • Çağla Şıkel'e muhasebeci şoku!29 Eylül 2017 Cuma 11:25
  • Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu evlendi28 Eylül 2017 Perşembe 10:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim