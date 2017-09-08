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SON DAKİKAAdliye önünde sıcak saatler, silahlar çekildi

1 hafta boyunca...

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1 hafta boyunca...
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre, yarından itibaren önümüzdeki 1 hafta boyunca yurdun sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmediği, bütün bölgelerin açık ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca mevsim değişikliğiyle birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

İSTANBUL'DA 33 DERECE BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için hava tahmini şöyle: "Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 31, İstanbul'da 33, Konya ve Afyonkarahisar'da 34, Ankara ve İzmir'de 35, Adana ve Antalya'da 36, Aydın ve Bursa'da 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor"

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