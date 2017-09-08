1 hafta boyunca...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmediği, bütün bölgelerin açık ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca mevsim değişikliğiyle birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA 33 DERECE BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bazı iller için hava tahmini şöyle: "Hava sıcaklıklarının tüm yurtta hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-9 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığının Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 31, İstanbul'da 33, Konya ve Afyonkarahisar'da 34, Ankara ve İzmir'de 35, Adana ve Antalya'da 36, Aydın ve Bursa'da 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 40 dereceye yükselmesi tahmin ediliyor"
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta sonuna kadar yurt genelinde yağış beklenmediği, bütün bölgelerin açık ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca mevsim değişikliğiyle birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle iç kesimlerde gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
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