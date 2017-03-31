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1 dakika için intihar etti!

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1 dakika için intihar etti!
Çanakkale’nin Biga İlçesi’nde 12 Mart pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) bir dakikalık gecikme nedeniyle alınmayınca bunalıma giren 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

Olay dün akşam saatlerinde Biga İlçesi’nin Kavaklık Mahallesi’nde oturan Kalaycı ailesinin evinde meydana geldi. YGS’ye giremediği için bir süredir bunalımda olduğu belirtilen Biga Atatürk Anadolu Lisesi 4’üncü sınıf öğrencisi Büşranur Kalaycı canına kıydı. Kız kardeşi Gülnur, akşam eve geldiğinde Büşranur’un odasında tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Büşranur’un intihar ettiğini belirledi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından Büşranur Kalaycı’nın kesin ölüm nedeninin saptanması için cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Kalaycı ailesinin fertleri, Büşranur’un 12 Mart pazar günü yapılan YGS’ye 1 dakika geç kaldığı gerekçesiyle giremediği için bunalımda olduğunu, geçen 28 Mart’ta sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından psikolojisinin iyice bozulduğu için intihar ettiğini düşündüklerini söyledikleri öğrenildi.

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